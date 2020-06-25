Футбол больше никогда не будет прежним?

Футбол по-новому. Теперь со специальным медицинским протоколом и без зрителей. В Харькове прошел первый официальный матч профессиональных футбольных команд в коронавирусной эпоху. Этим матчем "Металлист 1925" взял рестарт в чемпионате Украины в Первой лиге.

Еще во времена главного тренера Мирона Маркевича в харьковском "Металлисте" было принято, чтобы утром в день матча в раздевалке футболистов остро ощущался запах хлорки, который выветривался до вечера. Сейчас в матч-дей в раздевалке "Металлиста 1925" был все тот же запах хлорки. Но при этом теперь еще и впервые проводилась дезинфекция. Причем не только раздевалок футболистов, но и скамеек запасных в игровой зоне, лифтов в вип-пристройке, и многого другого. Отныне это выполнение медицинского протокола и новые реалии футбола в эпоху коронавируса. К тому же футбол теперь в Украине проходит без зрителей, а судьям, футболистам, руководству футбольниих клубов, журналистам - всем тем, кто имеет право допуска на стадион, перед входом измеряют температуру. А еще команды за несколько дней перед каждым матчем сдают ПЦР-тесты на коронавирус.

Александр Белицкий, глава пресс-службы "Металлиста 1925":

Вчера мы получили результаты. То есть чуть более, чем за сутки до игры. И результаты оказались негативными. То есть все - команда, персонал, тренеры, и все, кто с командой контактируют - здоровы.

Так же здоровыми оказались и соперники "Металлиста 1925" - игроки запорожского "Металлурга". И вот, после более чем семимесячной паузы взял рестарт чемпионат Украины по футболу в Первой лиге. Кстати, хотя матч был без зрителей, на игру продавались виртуальные билеты. Личности тех, кто их приобрел, высвечивались во время игры на табло. Первый гол пришлось ждать целый тайм. Уже в компенсированное к первой половине игры время Сергей Романов точно выполнил штрафной удар, и "Металлист 1925" повел в счете - 1:0.

Сергей Романов, футболист "Металлиста 1925":

Та любой гол важный. Я не знаю, насколько он был важный. Может мы и с другого момента забили бы во втором тайме. Ну, ударил. Говорят - надо чаще бить, надо попадать по воротам. Скользкое поле. Вратарь там ошибся, и получился хороший гол.

Еще один хороший гол вышел во втором тайме. Это Ярослав Ямполь удвоил преимущество "Металлиста 1925" и, как оказалось, установил окончательный счет. Харьковская команда победила 2:0 и продолжает борьбу за выход в Премьер-Лигу. До завершения чемпионата Украины в Первой лиге еще остается 10 туров.