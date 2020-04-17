Футбол и пьянство - известный футболист совместил две любимые вещи

17 апреля 2020 г. 12:54
Автор: Виталий Лабскир
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Рэй Парлор является одной из легенд лондонского футбольного клуба "Арсенал". В составе "Арсенала" он трижды становился чемпионом Англии. Ныне 47-летний Парлор - футбольный аналитик одной из британских радиостанций. Из-за отсутствия футбола по причине коронавируса Парлор нашел себе занятие, в котором ему помогло его спортивное прошлое.

Парлор не стал жонглировать ни футбольным мячом, ни туалетной бумаги, зато "вооружился" бутылкой пива и стаканом.

А дальше знаменитый футболист стал на левую ногу, поставил стакан на правую и, сохраняяя равновесие, сумел его наполнить и выпить, практически не расплескав пива.

Видео: 

Ray Parlour's beer challenge (right foot)

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