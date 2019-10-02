Футбол на проверенном ресурсе®

Завершается квалификационный турнир к чемпионату Европы 2020 года. Командам необходимо демонстрировать атакующий футбол, чтобы добиться положительного для себя результата, а также реально претендовать на участие в континентальном форуме.

Неплохо квалификацию проводит сборная Украины. «Желто-синие» сумели выиграть 4 из 5 поединков отбора, причем соперники у них были разные:

Португалия;

Сербия;

Литва;

Люксембург.

В каждом матче украинцы демонстрировали атакующую комбинационную игру, которая не просто нравилась болельщикам, но и, самое главное, приносила результат.

Команда Шевченко на поле стала единым целым. Это видно по взаимодействию игроков на поле. В их футболе видна отдача и желание контролировать мяч. Раньше это не было присуще украинской национальной сборной.

Сборная Украины по футболу: последние успехи

Уверенная игра в квалификационном турнире порождает высокие ожидания болельщиков от выступления на Евро. Естественно, Украина не будет одним из главных фаворитов турнира, однако у команды Шевченко есть все, чтобы стать настоящим открытием турнира.

Сейчас в составе клуба много как юных футболистов, так и уже опытных игроков. Такой сплав возрастных исполнителей и молодых талантов может дать интересный результат. Также сборная Украины по футболу имеет в своих рядах сразу несколько игроков, которые теперь выступают в топовых европейских первенствах. Они могут помочь команде Шевченко своим опытом, ведь на каждых выходных соревнуются с лучшими профессионалами современности.

Главной же проблемой сборной является отсутствие классного забивного форварда. Да, есть Яремчук, который периодически отличается забитыми голами, также другие нападающие – Мораес, Безус, но видно, что многие из них не дотягивают до уровня современной команды. Сборной Украины по футболу по-прежнему нужен классный нападающий, ведь пока даже натурализация не решила существующих проблем.

Остальные же позиции укомплектованы гораздо лучше, что позволяет национальной команде достаточно успешно выступать. Роль форвардов в командных построениях Шевченко часто играют крайние полузащитники, которые могут смещаться в центр.

Таким образом, сейчас у Украины интересное поколение игроков, для которого Евро-2020 – это отличная возможность улучшить международный имидж страны после провала на прошлом континентальном форуме, когда «желто-синие» первыми покинули турнир.