Футбол топ-уровня вернулся! Возобновился чемпионат Германии. Разгром в рурском дерби

16 мая 2020 г. 20:33
Автор: Виталий Лабскир
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Германия первой из мировых футбольных топ-держав вышла из коронавирусной паузы. 6-8 марта был сыгран 25-й тур в немецкой Бундеслиге. И, вот, сегодня - 16 мая, начался 26-й тур.

Сегодня центральным матчем было рурское дерби - "Боруссия" (Дортмунд) - "Шальке-04" (Гельзенкирхен).

Упорным оно не вышл. "Боруссия" одержала крупную победу - 4:0. При этом автором первого гола после карантина стал норвежский вундеркинд "Боруссии" Эрлинг Холан. Всего этот гол стал для него уже 11-м в 9-ти матчах, проведенных за команду из Дортмунда.

В турнирной таблице дортмундская "Боруссия" сократила свое отставание от лидера - мюнхенской "Баварии" до одного очка. "Бавария" свой матч 26-го тура проведет завтра против берлинского "Униона".

Видео: 

Borussia Dortmund vs Schalke 4-0 All Goals & Highlights - 16/05/2020

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