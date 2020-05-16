Футбол топ-уровня вернулся! Возобновился чемпионат Германии. Разгром в рурском дерби

Германия первой из мировых футбольных топ-держав вышла из коронавирусной паузы. 6-8 марта был сыгран 25-й тур в немецкой Бундеслиге. И, вот, сегодня - 16 мая, начался 26-й тур.

Сегодня центральным матчем было рурское дерби - "Боруссия" (Дортмунд) - "Шальке-04" (Гельзенкирхен).

Упорным оно не вышл. "Боруссия" одержала крупную победу - 4:0. При этом автором первого гола после карантина стал норвежский вундеркинд "Боруссии" Эрлинг Холан. Всего этот гол стал для него уже 11-м в 9-ти матчах, проведенных за команду из Дортмунда.

В турнирной таблице дортмундская "Боруссия" сократила свое отставание от лидера - мюнхенской "Баварии" до одного очка. "Бавария" свой матч 26-го тура проведет завтра против берлинского "Униона".