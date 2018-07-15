Футбол вне политики? Президент Хорватии подарила Путину футболку национальной сборной

Хорватия все пытается понравиться Путину после того, как футболист сборной Хорватии Домагой Вида сказал: "Слава Украине!" по завершении четвертьфинального матча ЧМ-2018, в котором хорваты обыграли россиян.

Накануне финального матча чемпионата мира между сборными Франции и Хорватии, который состоится в Москве, президент Хорватии Коланда Грабар-Китарович пришла на прием к президенту России Владимиру Путину. Причем пришла не с пустыми руками, с футболкой хорватской сборной с цифрой "9" и фамилией "Путин" на спине.

Грабар-Китарович, подарив Путину эту футболку, посоветовала ему быть в ней на сегодняшнем матче Хорватия - Франция