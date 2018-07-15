Футбол вне политики? Президент Хорватии подарила Путину футболку национальной сборной

15 июля 2018 г. 16:53
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Хорватия все пытается понравиться Путину после того, как футболист сборной Хорватии Домагой Вида сказал: "Слава Украине!" по завершении четвертьфинального матча ЧМ-2018, в котором хорваты обыграли россиян.

Накануне финального матча чемпионата мира между сборными Франции и Хорватии, который состоится в Москве, президент Хорватии Коланда Грабар-Китарович пришла на прием к президенту России Владимиру Путину. Причем пришла не с пустыми руками, с футболкой хорватской сборной с цифрой "9" и фамилией "Путин" на спине.

Грабар-Китарович, подарив Путину эту футболку, посоветовала ему быть в ней на сегодняшнем матче Хорватия - Франция

Колинда Грабар-Китарович

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b4b45799a7947edc14badb5?from=newsfeed

Видео: 

Президент Хорватии подарила Путину футболку с "его номером"

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