Футбол возвращается? Мюнхенская "Бавария" приступила к тренировкам

07 апреля 2020 г. 12:42
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Футболисты самого титулованного клуба Германии - мюнхенской "Баварии" собрались на своей спортивной базе и начали тренироваться.

При этом тренировочный процесс пострен таким образом, что футболисты "Баварии" разиты на несколько групп, и каждый из игроков пребыввает на значительном расстоянии от остальных.

Между тем, ни в Германии, ни в остальных европейских странах (за исключением Беларуси, в которой чемпионат страны идет своим чередом, согласно изначально утвержденному календарю) вопрос о сроках возобновления национальных чемпионатов пока не имеет ответа.

Видео: 

Bayern Munich trains while practising social distancing

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.