Футболист "Аякса" потерял сознание во время матча

09 июля 2017 г. 12:44
Источник: "Евроспорт"
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Товарищеский матч между бременским «Вердером» и амстердамским «Аяксом» не был доигран из-за инцидента во втором тайме. На 72-й минуте полузащитник голландской команды Абдельхак Нури почувствовал себя плохо, лег на газон и через несколько секунд потерял сознание.

Врачи около 15 минут оказывали помощь 20-летнему футболисту, после чего он был доставлен в госпиталь на прилетевшем на стадион вертолете.

Состояние Нури оценивается как стабильное. Причиной ухудшения самочувствия футболиста стала сердечная аритмия.

В сезоне-2016/17 годов Нури провел 12 матчей за основу «Аякса» и забил один мяч.

На молодежном уровне Нури выступал за сборную Голландии.

 

Видео: 

Abdelhak Nouri Collapses Ajax 2-1 Werder Bremen

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