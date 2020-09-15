Футболист бросился на трибуну разобраться с болельщиком. Повод оказался весомым

Болельщик пожелал, чтобы беременная жена футболиста потеряла ребенка.

После матча первого раунда Кубка Германии по футболу между "Гамбургом" и дрезденским "Динамо", завершившемся победой "Динамо" 4:1, футболист "Гамбурга" Тони Лястнер готовился дать интервью. И, вдруг, он услышал то самое жуткое пожелание с трибуны своей беременной жене от болельщика "Динамо".

Лястнер бросился на трибуну, добрался до сказавшего и совершил толчок. Правда, в ответ, другие болельщики стали толкать футболиста.

Затем Лястнер спустился к полю и дал послематчевое флэш-интервью.