Футболист был удален после 42 секунд пребывания на поле

24 августа 2020 г. 12:46
Автор: Виталий Лабскир
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Отец – главный тренер, выпустил сына на замену, когда исход матча был предрешен. Но при этом сыну удалось “отличиться”

В матче 6-го тура чемпионата Мексики по футболу между “Америкой” и “Монтерреем” главный тренер “Монтеррея” Антонио Мохамед при счете 3:1 в пользу его команды выпустил в компенсированное время на замену своего сына 20-летнего Шейра Мохамеда.

Шейр пробыл на поле 42 секунды – ровно до тех пор пока за грубый и при этом неоправданный фол против соперника получил прямую красную карточку м был удален.

Матче же так и завершился – 3:1 в пользу “Монтеррея”.

Видео: 

Shayr Mohamed expulsado en menos de un minuto, EN SU DEBUT

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