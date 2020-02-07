Футболист, исполняя пенальти, специально пробил мимо ворот

07 февраля 2020 г. 18:45
Автор: Виталий Лабскир
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Футбольное благородство в мачте "Ордыбасы" (Казахстан) - "Пролетер" (Сербия).

Это был контрольный поединок в Турции, где обе команды находятся на тренировочных сборах.

Незадолго до финального свистка арбитр назначил пенальти в ворота "Пролетера". Сенегальский футболист "Ордыбасы" Абдуллай Диакате подошел к 11-метровой отметки и специально пробил мимо ворот, показав этим поступком, что судья ошибочно назначил пенальти.

Сам же матч завершился вничью 1:1.

Ниже, в видеообзоре матча, специально незабитый пенальти на 2:50.

Видео: 

"Ордабасы" - "Пролетер". Обзор матча

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