Футболист, исполняя пенальти, специально пробил мимо ворот

Футбольное благородство в мачте "Ордыбасы" (Казахстан) - "Пролетер" (Сербия).

Это был контрольный поединок в Турции, где обе команды находятся на тренировочных сборах.

Незадолго до финального свистка арбитр назначил пенальти в ворота "Пролетера". Сенегальский футболист "Ордыбасы" Абдуллай Диакате подошел к 11-метровой отметки и специально пробил мимо ворот, показав этим поступком, что судья ошибочно назначил пенальти.

Сам же матч завершился вничью 1:1.

Ниже, в видеообзоре матча, специально незабитый пенальти на 2:50.