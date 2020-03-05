Футболист из Харьковской области, игравший в "ДНР", получил 4 года тюрьмы

Уроженец Купянска 37-летний Руслан Левига в 2014-м году находился за рулем автомобиля, который угодил в ДТП. Машина на трассе Харьков - Киев врезалась в грузовик с военными. В той аварии погиб под Полтавой бывший футболист сборной Украины Сергей Закарлюка, сидевший на пассажирском месте

И, вот, по итогам судебного процесса, продолжавшегося почти 6 лет, Великобагачанский районный суд Полтавской области вынес решение - 4 года тюремного заключения для Левиги.

Левига признан виновным в произошедшем ДТП. В его крови был обнаружен алкоголь.

После смертельного ДТП Левига продолжал еще свою футбольную карьеру, играя за ахтырский "Нефтяник". Затем - за любительские команды, в том числе за харьковский "Солли плюс".

В 2018 году Левига отправился на оккупированную территорию Донецкой области, где успел поиграть в чемпионате "ДНР" за команды с названиями "Оплот Донбасса" и "Гвардеец".