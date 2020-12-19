Футболист из-за боязни коронавируса провел матч Лиги Чемпионов в защитной маске

19 декабря 2020 г. 17:19
Автор: Виталий Лабскир
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Испытание для дыхания на и без того большом пульсе.

На ответный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов КОНКАКАФ между гондурасской "Олимпией" из Тегусигальпы и канадским "Монреалем" капитан "Олимпии" Джерри Бенгтсон  вышел в защитной маске, пояснив что не столько сам боится заразиться коронавирусом, сколько заботится о здоровье членов своей семьи.

Бенгтсон, не снимая маски, отыграл 75 минут после чего был заменен.

Сам же матч завершился поражением "Олимпии" 0:1. Тем не менее, "Олимпия" вышла в полуфинал, поскольку одержала победу в первом, выездном матче - 2:1 и, таким образом, заблиа больше голов на чужом поле, чем "Монреаль".

 

Видео: 

First Player Who Plays With a Face Mask!

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