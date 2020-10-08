Футболист, изобразивший азиатский разрез глаз, дисквалифицирован на полгода за расизм

Выносившим наказание оправдания не показались убедительными.

Четвертьфинальный матч азиатской футбольной Лиги Чемпионов между иранским "Персеполисом" и узбекским "Пахтакором" завершился 2:0, после чего разгорелся большой скандал.

Автором голевого дубля стал иранский футболист Иса Алекасир. После одного из забитых голов он поднес руки к глазам и изобразил азиатский разрез глаз.

Дисциплинарный и этический комитет Азиатской футбольной конфедерации, созвал по этому поводу специальное заседание, на котором принял решение дисквалифицировать Алекасира на 6 месяцев за проявление расизма.

Футбоилст в свое оправдание пояснил, что никакой он не расист, что довольно часто и раньше так праздновал голы, и что непосредственно это празднование было посвящено племяннику.

Но аргументы Алекасира не были взяты во внимание.