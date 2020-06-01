Футболист львовских "Карпат" рассказал, как у него протекает коронавирус

21-летний защитник Владислав Дубинчак, выступающий за львовские "Карпаты", поведал о своем самочувствии

Дубинчак, у которого был диагностирован коронавирус, написал на своей странице в Instagram:

Мы с командой ранее дважды сдавали тест: первый был отрицательный, второй положительный. Именно поэтому было принято решение сдать повторно анализ, чтобы понимать, действительно ли у меня есть вирус, ведь абсолютно никаких симптомов не обнаружено. Я придерживался всех необходимых мер профилактики и последние два дня в полной изоляции. Ситуация, в которой я оказался меня шокировала. Надеюсь, что повторное тестирование, которое я прошел сегодня, покажет что я здоров и все это лишь злая шутка, чтобы я осознал, что никто из нас не застрахован от того, чтобы оказаться в подобных обстоятельствах. Еще раз всем спасибо за поддержку и будьте здоровы.

Дубинчак принадлежит киевскому "Динамо". За "Карпаты" выступает на правах аренды.

Из-за коронавируса в "Карпатах" львовская команда не играла в минувший уик-энд календарный матч украинской Премьер-Лиги против "Мариуполя".