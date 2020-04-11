Футболист, начинавший свою карьеру в Харькове, забил гол-красавец за белорусский "Неман"

11 апреля 2020 г. 13:40
Автор: Виталий Лабскир
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В чемпионате Беларуси по футболу, игнорирующем коронавирус, 4-й тур стартовал матчем "Неман" (Гродно) - "Белшина" (Бобруйск). За "Неман" выступает армянский футболист Гегам Кадимян, который в 14-летнем возрасте приехал в Харьков. Профессиональная футбольная карьера Кадимяна началась в 2009-м году в харьковском "Арсенале".

После чего Кадимян поиграл за много украинских клубов: "Титан" (Армянск), ФК "Сумы", "Говерла" (Ужгород), "Олимпик" (Донецк), "Карпаты" (Львов), "Заря" (Луганск), "Ворскла" (Полтава), "Арсенал-Киев". В прошлом году он выступал за армянский "Алашкерт" и, вот, в 2020-м перебрался в чемпионат Беларуси, где выступает за гродненский "Неман".

В матче против "Белшины" Кадимян открыл счет, мастерски пробив над стенкой, исполняя штрафной удар на 42-й минуте матча. (Этот гол ниже в обзоре матча на 1:55). "Белшина" отыгралась после перерыва благодаря голу белоруса Леонида Ковеля, выступавшего, к слову, ранее в чемпионате Украине за львовские "Карпаты".

В итоге - ничья - 1:1.

Видео: 

Агляд матчу Нёман – Белшына

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