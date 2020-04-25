Футболист, начинавший свою карьеру в Харькове, забил уже третий гол за "Неман"

Армянский футболист Гегам Кадимян, переехавший в подростковом возрасте в Харьков, нынешний сезон проводит за "Неман" (Гродно). В шестом туре чемпионата Беларуси Кадимян в шестой раз вышел в основном составе и поспособствовал победе своей команды.

"Неман" принимал минскую команду "Энергетик-БГУ". Счет оставался 0:0 вплоть до 66-й минуты матча, когда Кадимян продемонстрировал свое голевое чутье и оказался неприкрытым как раз в том местек, куда отлетел мяч от плеча защитника "Энергетика-БГУ". После чего Кадимяну не составило труда переиграть вратаря минчан и открыть счет. Этот гол стал для Кадимяна третьим в шести матчах, сыгранных за "Неман".

Далее еще голевой дубль сделал Павел Забелин, и "Неман" одержал крупную победу - 3:0.