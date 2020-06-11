Футболист наступил шипами бутсы на голову сопернику. Засчитать победный гол помог VAR

11 июня 2020 г. 12:25
Автор: Виталий Лабскир
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Очень насыщенный на события футбольный матч с жутким фолом.

Во втором полуфинале Кубка Германии по футболу встречались мюнхенская "Бавария" и "Айнтрахт" из Франкфурта.

В этом матче случился весьма зловещий эпизод, когда футболист "Айнтрахта" Доминик Кор наступил бутсой на голову упавшему игроку "Баварии" Йозуе Кимиху. (Этот момент ниже в видеобзоре матча на 1:35). У Кимиха пошла кровь, тем не менее он не попросил замену и доиграл до финального свистка.

Матч же закончился победой "Баварии" - 2:1. Причем, дабы убедиться, что победный гол Мариуш Левандовски провел не из положения вне игры пришлось прибегнуть к VAR.

В финале "Бавария" сыграет против леверкузенского "Байера", который первом полуфинале взял верх над "Саарбрюкеном" - 3:0.

Видео: 

VAR und Lewandowski erlösen FCB! FC Bayern - Eintracht Frankfurt 2:1 | Highlights | DFB-Pokal

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