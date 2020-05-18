Футболист не сдержался и поцеловал партнера по команде? "Целовальщик" отрицает

В Германии, где возобновился футбольный чемпионат страны, одноклубникам не рекомендуется находиться близко друг от друга. Но, если очень хочется...

Футболист берлинской "Герты" Дедрик Бойата стал "знаменитым" после того, как в первом же после возобновления туре - в матче против "Хоффенхайма" поцеловал своего партнера по команде Марко Груйича.

Между тем, дисциплинарные органы Бундеслиги решили не наказывать Бойату за этот поступок.

Сам же Бойата настаивает, что не целовал Груийича, а шепотом, чтобы не услышали соперники, подсказывал ему, как следует действовать при розыгрыше углового.

Остатется добавить, что "Герта" выиграла у "Хоффенхайма" 3:0.

Вообще же после 26-го тура, которым возобновился чемпионат Германии, свое лидерство сохранила мюнхенская "Бавария", которая взяла верх над берлинским "Унионом" - 2:0. "Бавария" опережает на 4 очка ближайшего преследователя - дортмундскую "Боруссию", разгромившую со счетом 4:0 "Шальке" из Гельзенкирхена.