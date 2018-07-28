Футболист невероятным образом спас свои ворота и забил пяткой в чужие

28 июля 2018 г. 14:36
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Чудеса игры в защите и в нападении продемонстрировал немецкий футболист ганского происхождения Кевин-Принс Боатенг, выступающий за итальянский "Сассуоло".

"Сассуоло" провел контрольный поединок с другой итальянской командой "Зюйдтироль" из Брессаноне.

Боатенг в одном из эпизодов этого матча невообразимым образом - в падении через себя, вынес мяч с линии ворот своей команды. В другом эпизоде Боатенг забил гол в чужие ворота, нанеся издали удар пяткой.

Причем этот гол оказался единственным в игре. "Сассуоло" праздновал победу - 1:0.

Видео: 

Kevin Prince Boateng sigue en forma ¡salva de chilena un gol rival y firma un golazo de tacón

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