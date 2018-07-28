Футболист невероятным образом спас свои ворота и забил пяткой в чужие

Чудеса игры в защите и в нападении продемонстрировал немецкий футболист ганского происхождения Кевин-Принс Боатенг, выступающий за итальянский "Сассуоло".

"Сассуоло" провел контрольный поединок с другой итальянской командой "Зюйдтироль" из Брессаноне.

Боатенг в одном из эпизодов этого матча невообразимым образом - в падении через себя, вынес мяч с линии ворот своей команды. В другом эпизоде Боатенг забил гол в чужие ворота, нанеся издали удар пяткой.

Причем этот гол оказался единственным в игре. "Сассуоло" праздновал победу - 1:0.