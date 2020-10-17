Футболист обыграл голкипера в центре поля(!) и забил гол в пустые ворота

17 октября 2020 г. 14:44
Автор: Виталий Лабскир
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Вот, что бывает, когда вратарь решает, что его место в атаке.

В Германии в в футбольном матче региональной лиги встречались “Хемье” (Лейпциг) и “Карл Цейсс” (Йена).

Команда из Йены вела в счете 1:0. В компенсированное время вратарь команды из Лейпцига побежал в атаку помогать своим партнерам отыграться.

Но игроки “Карл Цейсс” перехватили мяч и организовали своб атаку. Кан Дюзель оыграл голкипера “Хемье” в центре поля, вышел на пустые ворота и забил гол, установив, таким образом, итоговый счет – 2:0.

 

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