Футболист обыграл голкипера в центре поля(!) и забил гол в пустые ворота

Вот, что бывает, когда вратарь решает, что его место в атаке.

В Германии в в футбольном матче региональной лиги встречались “Хемье” (Лейпциг) и “Карл Цейсс” (Йена).

Команда из Йены вела в счете 1:0. В компенсированное время вратарь команды из Лейпцига побежал в атаку помогать своим партнерам отыграться.

Но игроки “Карл Цейсс” перехватили мяч и организовали своб атаку. Кан Дюзель оыграл голкипера “Хемье” в центре поля, вышел на пустые ворота и забил гол, установив, таким образом, итоговый счет – 2:0.