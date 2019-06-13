Футболист, оголивший зад, когда партнер играл за компьютером, изгнан из сборной

Скандал с футболистом сборной Алжира Харисом Белкеблой. Точнее - с уже бывшим футболистом сборной.

Вратарь алжирской сборной Александр Укиджа, находясь в прямом эфире, играл на компьютере в видеоигру Fortnite. При этом шел стрим.

Белкебла, не логадываясь об этом, стал позади Укиджи зачем-то снял трусы и стал демонстрировать свой голый зад.

Это видео оказалось в Интернете.

Последствия не заставили себя долго ждать - Белкебла изгнан из сборной Алжира, которой через полторы недели предстоит играть в Кубке африканских наций.