Футболист опозорился и рассмешил своей симуляцией

Лучше бы он не падал.

Футболист из Гваделупы Стефан Зубар, выступающий за английскую команду "Тоттон" из первого дивизиона, оконфузился во время матча.

После того, как мяч ушел за пределы поля, болбой ударил его в игровую зону и угодил в спину Зубара.

Футболист видимо решил, что это "покушение" совершил на него вратарь команды-соперника и упал, корчась, якобы, от боли.

Арбитр даже прибежал посмотреть, все ли в порядке с Зубарам.

Все же, кто находились за пределами поля, стали смеяться со столь откровенной симуляции футболиста.