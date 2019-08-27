Футболист побежал целоваться после забитого гола, но гол отменили

Любопытный эпизод произошел в чемпионате Болгарии по футболу.

Встречались "Лудогорец" из Разрада и софийская "Славия".

На 79-й минуте матча бразильский футболист "Лудогорца" Вандерсон поразил ворота "Славии" и побежал к трибуне, где его встретила девушка, и губы влюбленных слились в поцелуе.

В это время арбитр принял решение не засчитывать гол, зафиксировав офсайд.

Как оказалось, решение было ошибочным. Взятие ворот произошло без нарушения правил. Но в болгарском футболе нет системы VAR. Выходит Вандерсон целовался по делу.

Но в итоге была зафиксирована ничья 0:0.

Ниже, в видеообзоре матча, отмененный гол с поцелуем на 4:35.