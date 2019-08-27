 

Футболист побежал целоваться после забитого гола, но гол отменили

27 августа 2019 г. 15:29
Автор: Виталий Лабскир
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Любопытный эпизод произошел в чемпионате Болгарии по футболу.

Встречались "Лудогорец" из Разрада и софийская "Славия".

На 79-й минуте матча бразильский футболист "Лудогорца" Вандерсон поразил ворота "Славии" и побежал к трибуне, где его встретила девушка, и губы влюбленных слились в поцелуе.

В это время арбитр принял решение не засчитывать гол, зафиксировав офсайд.

Как оказалось, решение было ошибочным. Взятие ворот произошло без нарушения правил. Но в болгарском футболе нет системы VAR. Выходит Вандерсон целовался по делу.

Но в итоге была зафиксирована ничья 0:0.

Ниже, в видеообзоре матча, отмененный гол с поцелуем на 4:35.

Видео: 

Лудогорец - Славия 0:0 /репортаж/

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