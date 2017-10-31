Футболист побил другого футболиста и судью

Чрезвычайное происшествие в матче 4-го дивизиона чемпионата Чехии по футболу.

Радек Ширл, выступающий за клуб 4-го чешского дивизиона «Збузани», атаковал судью во время матча против «Высоке Мито».

На 36-й минуте встречи Ширл набросился на игрока соперника, решив, что тот слишком грубо атаковал вратаря его команды.

После словесной перепалки Ширл повалил оппонента на землю и несколько раз ударил его ногой.

В конфликт вмешались арбитры. Ширл напал сзади на главного судью и несколько раз ударил его в область шеи и спины, в результате чего тот упал на землю.

Матч был остановлен, при этом Ширл угрожал арбитру физической расправой, обещая «покончить с ним».

36-летнему футболисту грозит длительная дисквалификация.