Футболист побил другого футболиста и судью

31 октября 2017 г. 11:38
Источник: "Трибуна"
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Чрезвычайное происшествие в матче 4-го дивизиона чемпионата Чехии по футболу.

Радек Ширл, выступающий за клуб 4-го чешского дивизиона «Збузани», атаковал судью во время матча против «Высоке Мито».

На 36-й минуте встречи Ширл набросился на игрока соперника, решив, что тот слишком грубо атаковал вратаря его команды.

После словесной перепалки Ширл повалил оппонента на землю и несколько раз ударил его ногой. 

В конфликт вмешались арбитры. Ширл напал сзади на главного судью и несколько раз ударил его в область шеи и спины, в результате чего тот упал на землю.

Матч был остановлен, при этом Ширл угрожал арбитру физической расправой, обещая «покончить с ним».

36-летнему футболисту грозит длительная дисквалификация.

Видео: 

Radek Šírl - napadení rozhodčího

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