Футболист получил локтем в голову и потерял сознание

После грубейшего удара футболист "вырубился", но не сразу.

На 21-й минуте матча группового этапа Кубка России по футболу между командами СКА (Хабаровск) - "Рубин" (Казань) футболист СКА Владислав Брагин врезал локтем по лицу Дарко Йевтича из "Рубина".

Йевтич тут же упал, у него открылось рассечение и полилась кровь.

Врачи выбежали оказывать первую медицинскую помощь, а когда примерно через полторы минуты подняли футболиста с земли, он потерял сознание.

Уже известен диагноз, поставленный Йевтичу - сотрясение мозга и перелом кости носа.

Остается добавить, что Брагин, нанесший травму, вместо, казалось бы, совершенно очевидной красной карточки, получил лишь желтую.