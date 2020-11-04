Футболист получил локтем в голову и потерял сознание

04 ноября 2020 г. 15:03
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

После грубейшего удара футболист "вырубился", но не сразу.

На 21-й минуте матча группового этапа Кубка России по футболу между командами СКА (Хабаровск) - "Рубин" (Казань) футболист СКА Владислав Брагин врезал локтем по лицу Дарко Йевтича из "Рубина".

Йевтич тут же упал, у него открылось рассечение и полилась кровь.

Врачи выбежали оказывать первую медицинскую помощь, а когда примерно через полторы минуты подняли футболиста с земли, он потерял сознание.

Уже известен диагноз, поставленный Йевтичу - сотрясение мозга и перелом кости носа.

Остается добавить, что Брагин, нанесший травму, вместо, казалось бы, совершенно очевидной красной карточки, получил лишь желтую.

Видео: 

СКА-Хабаровск - Рубин. Дарко Йевтича ВЫРУБИЛИ локтем до потери сознания

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53