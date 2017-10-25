Футболист получил ужасную травму

При столкновении левая нога неестественно согнулась.

Венесуэльский ветеран Рональд Варгас получил тяжелую травму в матче чемпионата Австралии, где он защищает цвета "Ньюкасл Юнайтед Джетс".

В поединке против "Брисбен Роар" Варгас неудачно столкнулся с соперником, после чего левая нога Варгаса изогнулась. Футболист тут же рухнул на газон, корчась от боли.

Однако главный арбитр встречи не увидел в этом эпизоде нарушений правил и позволил сопернику продолжить атаку. Лишь спустя некоторое время, когда о травме игрока начали сигнализировать другие футболисты, судья остановил матч и позволил медикам на поле.

В заявлении, выпущенном "Ньюкасл Юнайтед Джетс", говорится, что Варгас, вероятно, больше не сыграет в текущем сезоне.