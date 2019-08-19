Футболист получил жуткую травму

Столкновение с вратарем команды-соперника привело к ужасным последствиям для полевого игрока.

В календарном матче российской ФНЛ между "Лучом" из Владивостока и воронежским "Факелом" шло компенсированное время. "Луч" выигрывал 3:0. Вышедший на замену футболист "Луча" Дмитрий Калугин мчал в атаку по правому флангу и довольно далеко отпустил от себя мяч. На перехват бросился вратарь "Факела" Данила Ермаков и так получилось, что Ермаков заехал коленом по лицу Калугина.

Как оказалось, у 21-летнего Калугина перелом верхней челюсти и сотрясение мозга. Его футбольная карьера теперь под вопросом. Впереди операция.

Ниже, в видеообзоре матча "Луч" - "Факел" момент столкновения вратаря "Факела" с полевым футболистом "Луча", приведший к жуткой травме, на 13:50.

И, да, вот, как выглядел Дмитрий Калугин до столкновения.