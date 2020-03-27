Футболист, потервший сознание во время матча, вышел из комы

22-летний Абдельхак Нури, выступавший за амстердамский "Аякс" свой последний матч провел 8 июля 2017 года. Тогда в Инсбруке "Аякс" проводил контрольный поединок против немецкого "Вердера". Нури на 72-й минуте матча упал на газон и потерял сознание. Как оказалось, у него случился сердечный приступ, после которого футболист впал в кому.

У Нури произошли необратимые изменения головного мозга. Тем не менее, после продолжительного пребывания в коме он пришел в себя.

Брат футболиста рассказал в эфире программы на нидерландском телевидениии, что Абдельхак находится не в больнице, а дома. При этом Нури прикован к постели.