Футболист, потервший сознание во время матча, вышел из комы

27 марта 2020 г. 11:49
Автор: Виталий Лабскир
179 просмотров

22-летний Абдельхак Нури, выступавший за амстердамский "Аякс" свой последний матч провел 8 июля 2017 года. Тогда в Инсбруке "Аякс" проводил контрольный поединок против немецкого "Вердера". Нури на 72-й минуте матча упал на газон и потерял сознание. Как оказалось, у него случился сердечный приступ, после которого футболист впал в кому.

У Нури произошли необратимые изменения головного мозга. Тем не менее, после продолжительного пребывания в коме он пришел в себя.

Брат футболиста рассказал в эфире программы на нидерландском телевидениии, что Абдельхак находится не в больнице, а дома. При этом Нури прикован к постели.

Видео: 

Abdelhak Nouri has collapsed to ground Werder Bremen vs Ajax 2-1

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.