Футболист потерял сознание после того, как его толкнули на стойку ворот

26 ноября 2020 г. 18:15
Автор: Виталий Лабскир
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Серьезный инцидент в матче чемпионата Грузии по футболу.

Сегодня тбилисское "Динамо", возглавляющее турнирную таблицу, одержало победу над кутаисским "Торпедо" - 2:1. Все голы были забиты во втором тайме. В том числе победный для "Динамо" - на 84-й минуте с пенальти, который реализовал Нодар Кавтарадзе.

Назначению же этого 11-метрового предшествовало нарушение правил, которое могло закончиться очень серьезными последствиями для футболиста "Динамо" Давита Схиртладзе. Дабы помешать Схиртладзе забить неминуемый гол, футболист "Торпедо" Георгий Джанелидзе толкнул его в спину. Схиртладзе, падая после толчка, ударился головой о штангу ворот и потерял сознание.

Само собой, Джанелидзе получил красную карточку.

Пострадавший же футболист, к счастью, пришел в себя, поднялся с посторонней помощью и, шатаясь, покинул пределы поля.

Ниже - второй тайм матча "Динамо" (Тбилиси) - "Торпедо" (Кутаиси). Видео вышеописанного эпизода с 35:00.

 

Видео: 

დინამო თბილისი - ტორპედო

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