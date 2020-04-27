Футболист пробил бисиклету глобусом

Валлийский футболист мадридского "Реала" Гарет Бейл, забивший фантастический гол бисиклетой в финале Лиги Чемпионов-2018 в ворота английского "Ливерпуля", повторил свой "подвиг" два года спустя в условиях коронавирусного карантина, правда, не на футбольном поле, а в своей спальне.

Бейл снача 26 раз набил глобус, после чего, собственно, исполнил глобусом удар бисиклетой с падением на кровать.

Таки футболист поучаствовал в челлендже 2.6 Challenge, направленном на поддержку Национальной службы здравоохранения Великобритании. Согласно условиям челленджа, нужно выполнить любое действие, связанное с числами 2 и 6.