Футболист пробил бисиклету глобусом

27 апреля 2020 г. 17:53
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Валлийский футболист мадридского "Реала" Гарет Бейл, забивший фантастический гол бисиклетой в финале Лиги Чемпионов-2018 в ворота английского "Ливерпуля", повторил свой "подвиг" два года спустя в условиях коронавирусного карантина, правда, не на футбольном поле, а в своей спальне.

Бейл снача 26 раз набил глобус, после чего, собственно, исполнил глобусом удар бисиклетой с падением на кровать.

Таки футболист поучаствовал в челлендже 2.6 Challenge, направленном на поддержку Национальной службы здравоохранения Великобритании. Согласно условиям челленджа, нужно выполнить любое действие, связанное с числами 2 и 6.

Видео: 

Gareth Bale bicycle kick at home

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53