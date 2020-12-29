Футболист, ради того, чтобы продемонстрировать татуировку, получил желтую карточку

29 декабря 2020 г. 13:36
Автор: Виталий Лабскир
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Радость от забитого гола и желание продемонстрировать татуировку на теле совпали.

В чемпионате Парагвая по футболу сыграны полуфинальные матчи плей-офф. В одном из них "Олимпия" из Асуньсьона победила команду "Сол де Америка" - 4:2. В другом "Гуарани" (Асунсьон)  взял верх над "Гуаиреной" из Вильярриса - 1:0.

Автором победного гола "Гуарани" стал Хосе Игнасио Флорентин Бобадилья. После взятия ворот Бобадилья на радостях сбросил не только футболку, но и то, что быыло под ней, после чего акцентировал внимание на одной из своих татуировок.

Бобадилья в соотвтствии с футбольными правилами получил желтую карточку за то, что снял футболку, но, кажется, ничуть не расстроился предупреждению.

Финал плей-офф чемпионата Парагвая между двумя командами из Асунсьона "Олимпией" и "Гуарани" состоится 31 декабря.

Видео: 

Gol de Guaraní vs Guaireña 1-0

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