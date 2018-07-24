Футболист сборной России, прикладывающий руки к голове, признался, что хотел "вбить в землю" Виду за слова "Слава Украине!"

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба поделился своими воспоминаниями о том, что он чувствовал, когда россияне проиграли хорватам в четвертьфинале чемпионата мира-2018, а затем хорваты Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали радостное видео, в котором Вида произнес: "Слава Украине!":

Их выступление очень сильно нас взбесило еще в автобусе. Первая реакция – хотелось выйти и вбить Виду в землю. Но потом остыли немножко. Потом он принес извинения, так что злости на него не держу. Он не ведает, что творит.