Футболист схватил за шею женщиину - бокового арбитра из-за несогласия с ее решением

19 октября 2020 г. 14:39
Автор: Виталий Лабскир
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Вряд ли футболист стал бы распускать так руки против лайнсмена, а вот против лайнсвумен - позволил.

Аргентинский футболист английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не согласился с тем, что Шиан Мейси-Эллис, обслуживавшая на бровке матч между "Манчестер Сити" и лондонским "Арсеналом", показала в одном из эпизодов аут в пользу "Арсенала". Свое несогласие Агуэро подкремпил тем, что схватил лайнсвумен за шею.

Арбитр не дал Агуэро за это "рукоприкладство" ни желтую, ни красную карточку. Да и после матча дисциплинарные органы английской Премьер-Лиги не вынесли футболисту никакого наказания.

Видео: 

Aguero touches lineswoman

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