Футболист схватил за шею женщиину - бокового арбитра из-за несогласия с ее решением

Вряд ли футболист стал бы распускать так руки против лайнсмена, а вот против лайнсвумен - позволил.

Аргентинский футболист английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не согласился с тем, что Шиан Мейси-Эллис, обслуживавшая на бровке матч между "Манчестер Сити" и лондонским "Арсеналом", показала в одном из эпизодов аут в пользу "Арсенала". Свое несогласие Агуэро подкремпил тем, что схватил лайнсвумен за шею.

Арбитр не дал Агуэро за это "рукоприкладство" ни желтую, ни красную карточку. Да и после матча дисциплинарные органы английской Премьер-Лиги не вынесли футболисту никакого наказания.