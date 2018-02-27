Футболист сумел головой выбить мяч из ворот, покинутых голкипером

27 февраля 2018 г. 19:14
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В стамбульском дерби между "Бешикташем" и "Фенербахче" произошел эпизод, который заслуживает не меньшего внимания, чем забитые голы.

На 52-й минуте вратарь "Бешикташа" Фабрисио Агосто далеко вышел из ворот на перехват и отбил мяч прямо сопернику. Игрок "Фенербахче" Мехмет Топал пробил с 35-ти метров, и мяч летел в ворота. Но защитник "Бешикташа" Гари Медель сумел в последний момент спасти свою команду, выбив головой мяч с линии ворот. 

Этот эпизод произошел при счете 1:1. А в итоге "Бешикташ" победил 3:1.

Видео: 

Medel Çizgiden Çıkardı Son Anda Beşiktaş Fenerbahçe Medel Kaleden Çıkardı

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