Футболист ударил партнера по команде шипами бутсы в живот

Бей своих, чтоб чужие боялись.

Итальянский футболист Даниэле Де Росси, отыгравший 18 лет своей карьеры за "Рому", и перебравшийся в летнее межсезонье в Аргентину, где теперь выступает за "Бока Хуниорс" из Буэнос-Айреса, сделал очень больно своему партнеру по "Боке" Паоло Гольцу.

В матче чемпионата Аргентины против "Банфилда" Де Росси и Гольц вместе пошли на мяч и, так получилось, что Де Росси врезал шиипами бутсы, аккурат, в живот Гольцу.

Сам же матч завершился победой "Боки Хуниорс" со счетом 1:0.