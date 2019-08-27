 

Футболист ударил партнера по команде шипами бутсы в живот

27 августа 2019 г. 12:46
Автор: Виталий Лабскир
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Бей своих, чтоб чужие боялись.

Итальянский футболист Даниэле Де Росси, отыгравший 18 лет своей карьеры за "Рому", и перебравшийся в летнее межсезонье в Аргентину, где теперь выступает за "Бока Хуниорс" из Буэнос-Айреса, сделал очень больно своему партнеру по "Боке" Паоло Гольцу.

В матче чемпионата Аргентины против "Банфилда" Де Росси и Гольц вместе пошли на мяч и, так получилось, что Де Росси врезал шиипами бутсы, аккурат, в живот Гольцу.

Сам же матч завершился победой "Боки Хуниорс" со счетом 1:0.

Видео: 

El increíble planchazo de De Rossi a su compañero Paolo Goltz

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