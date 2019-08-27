Футболист ударил партнера по команде шипами бутсы в живот

Бей своих, чтоб чужие боялись.
Итальянский футболист Даниэле Де Росси, отыгравший 18 лет своей карьеры за "Рому", и перебравшийся в летнее межсезонье в Аргентину, где теперь выступает за "Бока Хуниорс" из Буэнос-Айреса, сделал очень больно своему партнеру по "Боке" Паоло Гольцу.
В матче чемпионата Аргентины против "Банфилда" Де Росси и Гольц вместе пошли на мяч и, так получилось, что Де Росси врезал шиипами бутсы, аккурат, в живот Гольцу.
Сам же матч завершился победой "Боки Хуниорс" со счетом 1:0.