Футболист умер после столкновения с соперником

Ужасное происшествие во время футбольного матча.

В матче 23-го тура чемпионата Нигерии по футболу между командами "Насарава Юнайтед" и "Катсина Юнайтед" случилась трагедия.

22-летний футболист "Насаравы" Чиеме Мартинс в игровой ситуации на первой минуте второго тайма столкнулся с соперником, упал и потерял сознание. Попытки вернуть футболиста к жизни успехом не увенчались. Он умер в машине скорой помощи по пути со стадиона в больницу.

Ожидется вскрытие, которое должно объяснить причину смерти.

Остается добавить, что не смотря на трагедию, матч был продолжен и завершился со счетом 3:0 в пользу "Насаравы".