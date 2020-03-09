Футболист умер после столкновения с соперником

09 марта 2020 г. 17:25
Автор: Виталий Лабскир
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Ужасное происшествие во время футбольного матча.

В матче 23-го тура чемпионата Нигерии по футболу между командами "Насарава Юнайтед" и "Катсина Юнайтед" случилась трагедия.

22-летний футболист "Насаравы" Чиеме Мартинс в игровой ситуации на первой минуте второго тайма столкнулся с соперником, упал и потерял сознание. Попытки вернуть футболиста к жизни успехом не увенчались. Он умер в машине скорой помощи по пути со стадиона в больницу.

Ожидется вскрытие, которое  должно объяснить причину смерти.

Остается добавить, что не смотря на трагедию, матч был продолжен и завершился со счетом 3:0 в пользу "Насаравы".

Видео: 

watch how Chieme Martins of Nassarawa United lost his life....

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