Футболист умудрился не попасть с двух метров в пустые ворота

Не забить было сложнее, чем забить, но профессиональный футболист немыслимым образом промазал.

На 5-й минуте матча 1/32 финала Кубка Голландии по футболу между "Фортуной" из Ситтарда и АДО из Ден Хаага футболист АДО Эрик Фалькенбург допустил невооброзимый ляп. Партнер по команде вывел его пасом на пустые ворота "Фортуны", но Фалькенбург умудрился с двух метров послать мяч над перекладиной.

Остается добавить, что этот матч выиграла "Фортуна" - 3:0.

Ниже, в видееобзоре матча, суперпромах Фалькенбурга на 1:05.