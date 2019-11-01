Футболист умудрился не попасть с двух метров в пустые ворота

01 ноября 2019 г. 13:08
Автор: Виталий Лабскир
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Не забить было сложнее, чем забить, но профессиональный футболист немыслимым образом промазал.

На 5-й минуте матча 1/32 финала Кубка Голландии по футболу между "Фортуной" из Ситтарда и АДО из Ден Хаага футболист АДО Эрик Фалькенбург допустил невооброзимый ляп. Партнер по команде вывел его пасом на пустые ворота "Фортуны", но Фалькенбург умудрился с двух метров послать мяч над перекладиной.

Остается добавить, что этот матч выиграла "Фортуна" - 3:0.

Ниже, в видееобзоре матча, суперпромах Фалькенбурга на 1:05.

 

Видео: 

Samenvatting Fortuna Sittard - ADO Den Haag 3-0 (31-10-2019)

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