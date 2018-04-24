Футболист упал от касания судьи

24 апреля 2018 г. 17:44
Источник: Lenta.ru
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Полузащитник греческого «Олимпиакоса» Марко Марин симулировал падение после касания судьи во время матча чемпионата Греции с «Аполлоном».

В добавленное время арбитр Александрос Кацикогианнис не назначил пенальти в ворота «Аполлона». Футболисты «Олимпиакоса» не согласились с этим решением и окружили судью. Марин был одним из тех, кто спорил с судьей. Кацикогианнис, пытаясь успокоить футболиста, дважды слегка оттолкнул его. После второго касания Марин упал на газон.

Встреча завершилась поражением «Олимпиакоса» со счетом 0:1.

Видео: 

Marko Marin, hakemin müdahalesiyle yerde kaldı

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