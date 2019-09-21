Футболист узнал перед матчем, что у него умер отец, забил победный гол и распакался

Очень трогательная история/

В американской лиге соккера USL состоялся матч между командами "Сакраменто Репаблик" и "Рио Гранде Вэлли".

Футболисты "Сакраменто" победили со счетом 2:1. При этом победный гол на 81-й минуте забил 23-летний польский игрок "Сакраменто" Дарек Формелла.

После забитого гола Формелла сначала закрыл лицо руками, затем опустился на газон и стал плакать.

После матча Формелла написал в своем аккаунте в Twitter, что за три часа до стартового свистка узнал о смерти отца, который боролся с раком.

"Я пытался не показывать никому, что произошло что-то плохое, сосредоточиться на игре и сделать работу так хорошо, как смогу. Но после забитого мяча я не сдержал эмоций и расплакался", - написал футболист, принесший победу "Сакраменто".