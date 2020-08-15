Футболист забил гол первым касанием мяча

15 августа 2020 г. 17:59
Автор: Виталий Лабскир
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Очень своевременный выход на замену.

В мексиканской футбольной команде "Пачука" есть аргентинский легионер Исмаэль Соса. В чемпионате Мексики в этот уик-энд проходит 5-й тур. При этом Соса в каждом из матчей "Пачуки" выходит на замену. В поединке 5-го тура "Пуэбла" - "Пачука" Соса вышел на поле на 59-й минуте.

А на 60-й его партнер по команде Эрик Санчес заработал пенальти. Соса вызвался пробить и, получив добро, реализовал 11-метровый. Правда, реализовал "на тоненького" - мяч пролетел под вратарем "Пуэблы".

Этот гол оказался единственным в матче. "Пачука" победила - 1:0.

Ниже, в видеообзоре матча, момент с назначением и реализацией пенальти - с 2:45.

Видео: 

Resumen completo | Puebla 0 - 1 Pachuca | Liga MX - Guardianes 2020 - Jornada 5

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