Футболист, забив победный гол, сделал умышленный подкат против ЛГБТ-флага

Появилась питательная почва для обсуждений и осуждения.

Матч английской футбольной Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед" - "Лестер Сити" завершился со счетом 2:1 в пользу "Лестера". Победный гол на 90-й минуте забил форвард "Лестера" Джейми Варди.

После взятия ворот Варди на радостях побежал к угловому флажку и в подкате сломал его. При этом подкат был сделан против радужного флага ЛГБТ-сообщества. Дело в том, что на текущий, 11-й тур английской Премьер-Лиги пришлась акция солидарности с сексуальными меньшинствами. Капитаны всех команд вышли в радужных повязках, а на палках в углах поля были приреплены радужные флаги.

Варди после своего подката получил желтую карточку и удостоился широкого обсуждения в соцсетях, гомофоб ли он.