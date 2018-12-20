Футболист жесточашим образом избил арбитра

20 декабря 2018 г. 15:25
Источник: "Сегодня"
234 просмотра

Аргентинский судья Габриэль Кортинес с ужасом будет вспоминать последний матч, который ему довелось обслуживать

Это был финальный матч регионального турнира в провинции Мисьонес между клубами "Митер" и "Спортинг".

В конце второго тайма при счете – 3:1 в пользу "Митера" судья показал вторую желтую карточку игроку "Спортинга" Матиасу Бенитесу. Одноклубнику Бенитеса - Луису Анхелю Масиэлю так не понравилось решение арбитра, что он набросился на судью с кулаками. После пары ударов Кортинес оказался лежащим на газоне без сознания, а изо рта у него выступала кровь.

На место событий тут же была вызвана скорая, но машина с медиками прибыла на стадион лишь через 50 минут. Кортинеса погрузили на носилки и увезли в ближайшую больницу. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

"Я посмотрел на часы, оставалось играть около полутора минут (в итоге матч так и не был доигран). А потом я получил удар, после которого потерял сознание. При этом я был доволен тем, как работал на матче", — сказал выписанный из больницы Кортинес.

Стоит отметить, что Масиэль, после того, как он избил арбитра, был доставлен в полицейский участок, откуда спустя несколько часов был отпущен.

 

Видео: 

Liga de Posadas: lo expulsaron y noqueó al árbitro de dos trompadas

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          Срочно требуются сварщики (аргон) в Чехию. По биометрии. Официальное трудоустройство. Оплата высокая. Жилье бесплатно. Быстрый отъезд. Контакты 0669861416. 0981771804                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.