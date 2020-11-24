Футболиста, дважды схватившего соперника за гениталии, ждет дисквалификация

24 ноября 2020 г. 16:55
Автор: Виталий Лабскир
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Сначала придется объясниться.

В матче Чемпионшипа - второго по силам английского футбольного дивизиона между командами "Престон" и "Шеффилд Уэнсдей" футболист "Престона" Дарнелл Фишер дважды с интервалом в несколько секунд схватил за гениталии Каллума Патерсона из "Шеффилда".

Арбитр никак не отрегаировал на этот игровой эпизод, зато после матча, завершившегося, к слову, победой "Престона" 1:0, дисциплинарный комитет фубольной ассоциация Англии открыл дело против Фишера по статье регламента "агрессивное поведение.

Фишеру предстоит дать показания с мотивировкой, побудившей его схватить соперника за половой орган, после чего будет выписана дисквалификация.

Предполагается, что футболист будет дисквалифицирован на 3 матча.

Видео: 

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