Футболиста, дважды схватившего соперника за гениталии, ждет дисквалификация

Сначала придется объясниться.

В матче Чемпионшипа - второго по силам английского футбольного дивизиона между командами "Престон" и "Шеффилд Уэнсдей" футболист "Престона" Дарнелл Фишер дважды с интервалом в несколько секунд схватил за гениталии Каллума Патерсона из "Шеффилда".

Арбитр никак не отрегаировал на этот игровой эпизод, зато после матча, завершившегося, к слову, победой "Престона" 1:0, дисциплинарный комитет фубольной ассоциация Англии открыл дело против Фишера по статье регламента "агрессивное поведение.

Фишеру предстоит дать показания с мотивировкой, побудившей его схватить соперника за половой орган, после чего будет выписана дисквалификация.

Предполагается, что футболист будет дисквалифицирован на 3 матча.