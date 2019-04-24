Футболиста выгнали из команды за бездарное исполнение пенальти

24 апреля 2019 г. 15:48
Автор: Виталий Лабскир
359 просмотров

Футболист исполнил "паненку" - пробил 11-метровый слабым ударом по центру ворот, и голкипер без проблем парировал этот удар. Последствия для того, кто бил пенальти, оказались плачевными.

Речи идет о матче Южноамериканского кубка между парагвайским "Индепендьенте Кампо-Гранде" и колумбийской "Ла Экидадой".

Дело дошло до серии послематчевых пенальти. Венесуэльский футболист "Индепендьенте Кампо-Гранде" Бендрикс Парра исполнил тот самый бездарный удар паненкой, что, в итоге, обернулось проигрышем всей серии.

После матча руководство "Индепендьенте Кампо-Гранде" разорвало контракт с Паррой, аргументировав это решение тем, что команда из-за такого исполнения 11-метрового не пробилась в следующий раунд Южноамериканского кубка, вследствие чего не дополучила значительную финансовую прибыль.

Видео: 

Definición de Bendrix Parra en los penales - D10

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.