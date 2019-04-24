Футболиста выгнали из команды за бездарное исполнение пенальти

Футболист исполнил "паненку" - пробил 11-метровый слабым ударом по центру ворот, и голкипер без проблем парировал этот удар. Последствия для того, кто бил пенальти, оказались плачевными.

Речи идет о матче Южноамериканского кубка между парагвайским "Индепендьенте Кампо-Гранде" и колумбийской "Ла Экидадой".

Дело дошло до серии послематчевых пенальти. Венесуэльский футболист "Индепендьенте Кампо-Гранде" Бендрикс Парра исполнил тот самый бездарный удар паненкой, что, в итоге, обернулось проигрышем всей серии.

После матча руководство "Индепендьенте Кампо-Гранде" разорвало контракт с Паррой, аргументировав это решение тем, что команда из-за такого исполнения 11-метрового не пробилась в следующий раунд Южноамериканского кубка, вследствие чего не дополучила значительную финансовую прибыль.