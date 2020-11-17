Футболистам сборной Габона пришлось спать в аэропорту из-за отсутствия тестов на коронавирус

17 ноября 2020 г. 17:52
Автор: Виталий Лабскир
2 просмотра

Резонансное событие случилось перед матчем отборочного этапа Кубка африканских наций по футболу между сборными Гамбии и Габона.

Делегация сборной Габона, в которой, в том числе был и самый известный футболист этой страны капитан лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, прилетела на поединок против гамбийцев. Однако дальше зала прилетов аэропорта столицы Гамбии - города Банжул, Обамеянг со товарищи не попали, поскольку не у всех футболистов были с собой справки о негативных тестах на коронавирус.

В результате габонской футбльной делегации пришлось провести ночь в аэропорту, пока их впустили в Гамбию.

После столь специфической ночевки сборная Габона проиграла сборной Гамбии на футбольном поле - 1:2.

Видео: 

Élim CAN 2021| Le calvaire des Panthères à l'aéroport de Banjul

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53