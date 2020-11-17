Футболистам сборной Габона пришлось спать в аэропорту из-за отсутствия тестов на коронавирус

Резонансное событие случилось перед матчем отборочного этапа Кубка африканских наций по футболу между сборными Гамбии и Габона.

Делегация сборной Габона, в которой, в том числе был и самый известный футболист этой страны капитан лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, прилетела на поединок против гамбийцев. Однако дальше зала прилетов аэропорта столицы Гамбии - города Банжул, Обамеянг со товарищи не попали, поскольку не у всех футболистов были с собой справки о негативных тестах на коронавирус.

В результате габонской футбльной делегации пришлось провести ночь в аэропорту, пока их впустили в Гамбию.

После столь специфической ночевки сборная Габона проиграла сборной Гамбии на футбольном поле - 1:2.