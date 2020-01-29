Футболистка, делая навес, случайно забила шедевральный гол, не зная того

Курьезный и при этом впечатляющий момент в футбольном матче.

В женском чемпионате Австралии по футболу встречались команды "Ньюкасл Джетс" и "Перт Глори".

На 75-й минуте матча при счете 0:3 футболистка "Ньюкасла" Тесса Тамплин навешивала мяч практически от боковой линии в чужую штрафную. Мяч срезался у футболистки с ноги, и она развернулась и пошла к своей половине поля, расстроившись из-за ошибки. Но мяч при этом по дивной траектории, пролетев порядка 40 метров, приземлился в воротах "Перта". Тамплин поналя, что забила гол только тогда, когда ее стали поздравлять партнерки по команде.

Так счет стал 1:3. А завершился поединок поражением "Ньюкасла" 2:4.

Необычный же гол, о котором выше шла речь, ниже в видеобзоре матча на 2:12.