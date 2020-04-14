Футболистка на 9-м месяце беременности показала, как упражняется с гирей

Олимпийская чемпионка по футболу готовится стать мамой и при этом весьма экстремально поддерживает свою спортивную форму.

Алекс Морган является одним из лидеров сборной США по футболу. В 2012-м году она стала олимпийской чемпионкой. В 2015-м и 2019-м Морган приводила сборную США к золотым медалям на чемпионатах мира.

С момента триумфа на чемпионате мира-2019 прошло уже более 8-ми месяцев. И при этом Морган находится на 9-м месяце беременности. Футболистка делает спортивные упражнения, причем дает себе очень серьезные физические нагрузки, занимаясь, в том числе, с гирей.