Футболистка на 9-м месяце беременности показала, как упражняется с гирей

14 апреля 2020 г. 14:39
Автор: Виталий Лабскир
33 просмотра

Олимпийская чемпионка по футболу готовится стать мамой и при этом весьма экстремально поддерживает свою спортивную форму.

Алекс Морган является одним из лидеров сборной США по футболу. В 2012-м году она стала олимпийской чемпионкой. В 2015-м и 2019-м Морган приводила сборную США к золотым медалям на чемпионатах мира.

С момента триумфа на чемпионате мира-2019 прошло уже более 8-ми месяцев. И при этом Морган находится на 9-м месяце беременности. Футболистка делает спортивные упражнения, причем дает себе очень серьезные физические нагрузки, занимаясь, в том числе, с гирей.

Видео: 

Alex Morgan shares workout video while nine months pregnant

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.