Футболистки "Харькова" начали с разгромной победы групповой турнир Лиги Чемпионов

В женской Лиге Чемпионов через групповые турниры определяется состав 1/16 финала. Один из таких турниров с участием "Харькова", румынской "Олимпии" (Клуж), "Кардиффа Мет" из Уэльса и мальтийской "Биркиркары" начался в Харькове.

В первом туре "Харьков" одержал разгромную победу над "Биркиркарой" - 8:0. "Олимпия" в упорном поединке взяла верх над "Кардиффом Мет" - 3:2.

Этот квартет команд сыграет между собой в один круг. Победитель группы получит гарантированную путевку в 1/16 финала Лиги Чемпионов.