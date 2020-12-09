Футболистки харьковской команды выиграли первый матч 1/16-й финала женской Лиги Чемпионов

Украинская женская футбольная команда, выступающая в Лиге Чемпионов под названием "Харьков", принимала сегодня в Полтаве казахскую команду "БИИК-Казыгурт" из Шымкента.

В первом тайме - на 30-й минуте "Харьков" открыл счет. После розыгрыша штрафного Анастасия Филенко потрясающе пробила с лета, и мяч от перекладины влетел в ворота. Во втором тайме - на 50-й минуте американская легионерка "БИИК-Казыгурта" Бренна Коннелл отплатила той же монетой - голом с лета.

Победу же футболисткам "Харькова" принесло мастерское исполнение штрафного удара Вероникой Андрухив на 58-й минуте. Андрухив пробила в дальнюю "девятку".

В итоге - 2:1. Ответный матч состоится через неделю в Казахстане.