Футболисты атаковали арбитров. Вмешалась полиция. Применен слезоточивый газ

Нам такой футбол не нужен.

В матче третьего дивизиона чемпионата Бразилии встречались команды "Мануас" и "Трезе".

"Трезе" побеждал 1:0. В компенсированное время игрок "Мануаса" забил гол, но боковой арбитр усмотрел нарушение правил, и арбитр в поле отменил взятие ворот. Точнее - попытался отменить. Футболисты "Трезе", требуя засчитать гол, стали атаковать судей.

На помощь судьям пришли полицейский. Игроки "Мануаса" попытались подраться и с правоохранителями, на что получили порцию слезоточивого газа.

Да, гол в конце концов был засчитан, и матч завершился вничью - 1:1.