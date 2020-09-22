Футболисты атаковали арбитров. Вмешалась полиция. Применен слезоточивый газ

22 сентября 2020 г. 12:58
Автор: Виталий Лабскир
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Нам такой футбол не нужен.

В матче третьего дивизиона чемпионата Бразилии встречались команды "Мануас" и "Трезе".

"Трезе" побеждал 1:0. В компенсированное время игрок "Мануаса" забил гол, но боковой арбитр усмотрел нарушение правил, и арбитр в поле отменил взятие ворот. Точнее - попытался отменить. Футболисты "Трезе", требуя засчитать гол, стали атаковать судей.

На помощь судьям пришли полицейский. Игроки "Мануаса" попытались подраться и с правоохранителями, на что получили порцию слезоточивого газа.

Да, гол в конце концов был засчитан, и матч завершился вничью - 1:1.

Видео: 

Goleiro do Treze agride policiais, que reagem com spray de pimenta em jogo da Série C

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